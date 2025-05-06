ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بنسبة 55ر0 بالمئة مقابل الدولار الأميركي وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

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