ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

وجرى تداول الاسترليني عند 3336ر1 دولار، كما صعد الاسترليني أيضاً مقابل اليورو الأوروبية بنسبة 35ر0 بالمئة مسجلاً 1781ر1 يورو.
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