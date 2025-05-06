الثلاثاء 2025-05-06 08:47 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 06-05-2025 06:58 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بنسبة 55ر0 بالمئة مقابل الدولار الأميركي وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

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وجرى تداول الاسترليني عند 3336ر1 دولار، كما صعد الاسترليني أيضاً مقابل اليورو الأوروبية بنسبة 35ر0 بالمئة مسجلاً 1781ر1 يورو.

 
gnews

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