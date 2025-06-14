ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

وتم تداول الجنيه الاسترليني عند مستوى 1.3570 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.32 بالمئة، بينما بلغ سعره أمام اليورو 1.1749 بارتفاع نسبته 0.27 بالمئة.
بترا
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