السبت 2025-06-14 12:00 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
 
السبت، 14-06-2025 11:35 ص
الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الاسترليني اليوم السبت، ارتفاعاً مقابل العملتين الأميركية "الدولار" والأوروبية الموحدة "يورو"، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.اضافة اعلان


وتم تداول الجنيه الاسترليني عند مستوى 1.3570 دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.32 بالمئة، بينما بلغ سعره أمام اليورو 1.1749 بارتفاع نسبته 0.27 بالمئة.

بترا
 
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