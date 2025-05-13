ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وانخفاضه مقابل اليورو

وجرى تداول الاسترليني، بحسب التقارير المالية البريطانية، عند مستوى 1.3238 دولار، بارتفاع نسبته 0.21 بالمئة، وعند 1.1875 يورو، بانخفاض نسبته 0.01 بالمئة.
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