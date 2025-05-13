الثلاثاء 2025-05-13 06:45 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وانخفاضه مقابل اليورو

الجنية الاسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الثلاثاء، 13-05-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأميركي، فيما انخفض مقابل العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

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وجرى تداول الاسترليني، بحسب التقارير المالية البريطانية، عند مستوى 1.3238 دولار، بارتفاع نسبته 0.21 بالمئة، وعند 1.1875 يورو، بانخفاض نسبته 0.01 بالمئة.

 
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