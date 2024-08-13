ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

الوكيل الإخباري- ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام العملة الأميركية "الدولار"، وتراجع مقابل العملة الأوروبية (يورو).



ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.15 بالمئة ليصل عند مستوى 2788 .1 دولار، بينما تراجع مقابل اليورو بنسبة 0.16بالمئة عند 1.1699 يورو.



