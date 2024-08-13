ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

ووفق تقارير من مراكز المال البريطانية، ارتفع الاسترليني أمام الدولار بنسبة 0.15 بالمئة ليصل عند مستوى 2788 .1 دولار، بينما تراجع مقابل اليورو بنسبة 0.16بالمئة عند 1.1699 يورو.
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