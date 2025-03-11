ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني اليوم الثلاثاء، عند 2945ر1 دولار بزيادة بلغت 10ر0 بالمئة مقارنة مع جلسة أمس، فيما تراجع مقابل اليورو عند 1855ر1 يورو بنسبة تراجع بلغت 57ر0 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الدولار يفقد بريقه لصالح عملة آسيوية
-
تراجع أسعار النفط عالميا وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد
-
ترامب يسعى لمعالجة المعادن في قواعد البنتاغون
-
انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية بشكل كبير
-
العراق يتطلع إلى بديل عن الغاز الإيراني بعد ضغط أميركي
-
ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو
-
الولايات المتحدة تستأنف تصدير الذرة إلى روسيا
-
الاقتصاد السعودي يفوق التوقعات.. أعلى معدل نمو ربعي خلال عامين