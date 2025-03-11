الثلاثاء 2025-03-11 05:57 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

الجنية الاسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الثلاثاء، 11-03-2025 04:39 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأميركي فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني اليوم الثلاثاء، عند 2945ر1 دولار بزيادة بلغت 10ر0 بالمئة مقارنة مع جلسة أمس، فيما تراجع مقابل اليورو عند 1855ر1 يورو بنسبة تراجع بلغت 57ر0 بالمئة.

 
 
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