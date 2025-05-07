ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

وجرى تداول الاسترليني عند 3358ر1 دولار، بنسبة صعود بلغت 08ر0 بالمئة فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة "يورو" 25ر0 بالمئة ليصل عند 1762ر1 يورو.
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