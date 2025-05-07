الأربعاء 2025-05-07 06:53 م
 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

الجنيه الإسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الأربعاء، 07-05-2025 06:06 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، مقابل الدولار الأميركي وفقا للتقارير المالية البريطانية.

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وجرى تداول الاسترليني عند 3358ر1 دولار، بنسبة صعود بلغت 08ر0 بالمئة فيما تراجع مقابل  العملة الأوروبية الموحدة "يورو" 25ر0 بالمئة ليصل عند 1762ر1 يورو.

 
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