ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

ووفقًا للتقارير المالية البريطانية، بلغ سعر صرف الاسترليني 1.34602 دولار، محققًا زيادة بنسبة 0.51 بالمئة، و1.15118 يورو، بانخفاض قدره 0.17 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق السابق.
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