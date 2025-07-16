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ارتفاع الاسترليني أمام الدولار وتراجعه مقابل اليورو

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أرشيفية
 
الأربعاء، 16-07-2025 07:15 م

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الاسترليني، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا أمام الدولار الأميركي، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحّدة "اليورو".

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ووفقًا للتقارير المالية البريطانية، بلغ سعر صرف الاسترليني 1.34602 دولار، محققًا زيادة بنسبة 0.51 بالمئة، و1.15118 يورو، بانخفاض قدره 0.17 بالمئة مقارنة بسعر الإغلاق السابق.


بترا

 
 
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