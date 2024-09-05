ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

الوكيل الإخباري- واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي، بينما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

اضافة اعلان