الخميس 2024-09-05 05:52 م
 

 

ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

الجنيه الاسترليني
الجنيه الاسترليني
الخميس، 05-09-2024 02:50 م

الوكيل الإخباري-   واصل الجنيه الاسترليني، اليوم الخميس، ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي أمام الدولار الأميركي، بينما تراجع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).

اضافة اعلان


ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني اليوم، بنسبة 19ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند مستوى 1.3169 دولار، بينما انخفض بنسبة 03ر0 بالمئة مقابل (اليورو) ليصل عند 1.1864 يورو.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية دوام رسمي لمكاتب الاحوال المدنية يوم الاقتراع وتمديد دوام الاحد والاثنين

مديرية الأمن العام

أخبار محلية الامن العام : المواكب المعيقة والعيارات النارية اعتداء على الأرواح - فيديو

لبيد

فلسطين لبيد: إنهاء الحرب من مصلحة إسرائيل

تعبيرية

طب وصحة تعرف على أبرز الطرق لمواجهة الصداع

وزير الأوقاف

أخبار محلية وزير الأوقاف يدين الانتهاكات الإسرائيلية للمسجد الأقصى

صورة للخبزة العجيبة المغربية | من المصدر

منوعات "الخبزة العجيبة" تسمم العشرات في المغرب

الذهب

اقتصاد محلي سعر تاريخي للذهب في الأردن.. 51 دينارا للغرام

الشاب التركي "أياز صالح كوتش" يرتدي زي سبايدر مان

منوعات " سبايدرمان" يجوب بشوارع تركيا .. ما قصته؟



 

الأكثر مشاهدة