ارتفاع الاسترليني أمام الدولار

ووفقاً لتقارير من مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني اليوم، بنسبة 19ر0 بالمئة أمام الدولار ليصل عند مستوى 1.3169 دولار، بينما انخفض بنسبة 03ر0 بالمئة مقابل (اليورو) ليصل عند 1.1864 يورو.
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