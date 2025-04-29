الثلاثاء 2025-04-29 07:30 م
 

ارتفاع الاسترليني فوق حاجز الـ 1.34 دولار

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 29-04-2025 05:48 م

الوكيل الإخباري-    سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا مقابل الدولار الأميركي، متجاوزا حاجز الـ34ر1 دولار.

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وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.34090 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 بالمئة، كما ارتفع بنسبة ضئيلة أيضا بلغت بنسبة 0.06 بالمئة أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1766 يورو.

 
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