ارتفاع الاسترليني فوق حاجز الـ 1.34 دولار

وبحسب التقارير المالية البريطانية، جرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.34090 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.31 بالمئة، كما ارتفع بنسبة ضئيلة أيضا بلغت بنسبة 0.06 بالمئة أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1766 يورو.
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