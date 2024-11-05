الثلاثاء 2024-11-05 07:31 م
 

ارتفاع الاسترليني فوق حاجز 1.3 دولار

الجنية الاسترليني
الجنية الاسترليني
الثلاثاء، 05-11-2024 07:01 م

الوكيل الإخباري-    ارتفع الجنية الاسترليني، اليوم الثلاثاء، أمام الدولار الأميركي فوق حاجز 1.30 دولار.

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ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني بنسبة 0.40 بالمئة ليصل إلى 1.3006دولار، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.10 بالمئة ليصل إلى 1.1925 يورو.

 
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