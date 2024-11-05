ارتفاع الاسترليني فوق حاجز 1.3 دولار

ووفق تقارير مراكز المال البريطانية، صعد الاسترليني بنسبة 0.40 بالمئة ليصل إلى 1.3006دولار، كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) بنسبة 0.10 بالمئة ليصل إلى 1.1925 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
الذهب عالمياً يستقر وسط ترقب للانتخابات الأميركية
-
كشف سبب الطلب غير المسبوق على الذهب في العالم
-
متوسط سعر الغاز في بورصات أوروبا يبلغ حده الأعلى منذ نوفمبر 2023
-
"أوبك +" تمدد تخفيض إنتاج النفط حتى نهاية العام
-
الذهب يتماسك بانتظار الانتخابات الأميركية وخفض متوقع للفائدة
-
لافروف: دول "بريكس" قد وضعت توصياتها بشأن أنظمة الدفع البديلة
-
أسعار الذهب تنهي تداولات الأسبوع على انخفاض
-
بينها عربية.. أسماء دول في القائمة السوداء لصندوق النقد الدولي