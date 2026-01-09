ارتفاع التضخم بالصين خلال كانون الأول

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، ارتفع بنسبة 0.8 بالمئة على أساس سنوي في شهر كانون الأول الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 1.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.



وفي عام 2025، ظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتًا مقارنة بالعام الأسبق، وفقًا للبيانات التي نقلتها وكالة (شينخوا) الصينية.



وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2 بالمئة في كانون أول الماضي، بعد أن سجل انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة في تشرين الثاني الماضي.



وأظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع، انخفض بنسبة 1.9 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول الماضي، مع تقلص الانخفاض عن الانخفاض بنسبة 2.2 بالمئة المسجل في الشهر الأسبق. وبالنسبة لكامل عام 2025، انخفض مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.6 بالمئة.