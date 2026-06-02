ارتفاع التضخم في منطقة "اليورو" إلى 3.2% خلال أيار الماضي

الثلاثاء، 02-06-2026 05:18 م

الوكيل الإخباري- ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2 بالمئة خلال أيار الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أيلول 2023، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وأشار تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن معدل التضخم تسارع من 3 بالمئة في نيسان إلى 3.2 بالمئة في أيار؛ ليتجاوز بذلك المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة، الأمر الذي يضاعف الضغوط على صناع السياسة النقدية لاتخاذ تدابير حاسمة لكبح جماح الأسعار.


وقالت الصحيفة إن هذه القفزة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بضغوط سعرية من قطاع الطاقة الذي سجل معدل تضخم بلغ 10.9 بالمئة، في حين نما قطاع الخدمات سنويا بنسبة 3.5 بالمئة، فيما تراجعت وتيرة تضخم أسعار الأغذية والتبغ إلى 2 بالمئة، كما شهدت السلع الصناعية ارتفاعا طفيفا لتستقر عند 0.9 بالمئة.

 
 


