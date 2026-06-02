ارتفاع التضخم في منطقة "اليورو" إلى 3.2% خلال أيار الماضي

الوكيل الإخباري- ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2 بالمئة خلال أيار الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ أيلول 2023، وفق بيانات صادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وأشار تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن معدل التضخم تسارع من 3 بالمئة في نيسان إلى 3.2 بالمئة في أيار؛ ليتجاوز بذلك المستهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة، الأمر الذي يضاعف الضغوط على صناع السياسة النقدية لاتخاذ تدابير حاسمة لكبح جماح الأسعار.