الجمعة 2024-12-27 06:53 م
 

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

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أرشيفية
الجمعة، 27-12-2024 06:39 م

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً مقابل الدولار الأميركي، بنسبة 0.41 بالمئة، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

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وجرى تداول الإسترليني عند 1.2573 دولار، كما سجل ارتفاعاً أمام اليورو بنسبة 0.18 بالمئة ليصل إلى 1.2046 يورو.


بترا

 
gnews

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