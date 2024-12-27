ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

وجرى تداول الإسترليني عند 1.2573 دولار، كما سجل ارتفاعاً أمام اليورو بنسبة 0.18 بالمئة ليصل إلى 1.2046 يورو.
-
أخبار متعلقة
-
أسعار الغاز تشتعل بعد تشكيك بوتين في اتفاق الغاز مع أوكرانيا
-
أسعار الذهب تستقر عالمياً وتتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية
-
استقرار مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع الذهب
-
برميل النفط عند أعلى مستوى في أسبوع
-
أسعار الذهب تلمع عالمياً وسط ضعف الدولار
-
دولة أوروبية مهددة بانقطاع الكهرباء بسبب أوكرانيا
-
ارتفاع إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا رغم العقوبات
-
وزير تركي: أنقرة قد تساهم في طباعة أوراق نقدية جديدة لسوريا