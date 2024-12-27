ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- شهد الجنيه الإسترليني اليوم الجمعة، ارتفاعاً مقابل الدولار الأميركي، بنسبة 0.41 بالمئة، وفقاً للتقارير المالية البريطانية.

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وجرى تداول الإسترليني عند 1.2573 دولار، كما سجل ارتفاعاً أمام اليورو بنسبة 0.18 بالمئة ليصل إلى 1.2046 يورو.