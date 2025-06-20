الجمعة 2025-06-20 05:25 م
 

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

10 جنيه استرليني
10 جنيه استرليني
 
الجمعة، 20-06-2025 02:46 م
الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا أمام كل من الدولار الأميركي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو"، اليوم الجمعة، بحسب التقارير المالية البريطانية.اضافة اعلان


وتم تداول الإسترليني عند 1.3495 دولار أميركي، بزيادة نسبتها 0.17%، فيما بلغ سعره مقابل اليورو 1.1716 يورو، بارتفاع قدره 0.04%.

بترا
 
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