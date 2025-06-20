ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

وتم تداول الإسترليني عند 1.3495 دولار أميركي، بزيادة نسبتها 0.17%، فيما بلغ سعره مقابل اليورو 1.1716 يورو، بارتفاع قدره 0.04%.
بترا
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