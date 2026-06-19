ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

وارتفع الاسترليني أمام الدولار الأميركي بنسبة 0.21% ليصل إلى 1.32316 دولار، فيما صعد مقابل اليورو بنسبة 0.25% مسجلاً 1.15494 يورو.
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