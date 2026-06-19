ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار واليورو

الوكيل الإخباري- سجل الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، ارتفاعاً طفيفاً أمام كل من الدولار الأميركي واليورو، وفقاً لما أفادت به تقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية.

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