الثلاثاء 2024-12-17 09:35 ص
 

ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 17-12-2024 08:27 ص
الوكيل الإخباري- ارتفع الجنيه الإسترليني اليوم الإثنين مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 14ر0 بالمئة، وفق تقارير من مراكز المال البريطانية.اضافة اعلان


وجرى تداول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند 2648ر1 دولار، كما ارتفع بنسبة 42ر0 بالمئة مقابل عملة اليورو ليبلغ سعره 2066ر1 يورو.

بترا
 
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