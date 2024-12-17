ارتفاع الجنيه الإسترليني أمام الدولار

وجرى تداول الإسترليني اليوم أمام الدولار عند 2648ر1 دولار، كما ارتفع بنسبة 42ر0 بالمئة مقابل عملة اليورو ليبلغ سعره 2066ر1 يورو.
بترا
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