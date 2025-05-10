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ارتفاع الجنيه الإسترليني فوق حاجز 1.33 دولار

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أرشيفية
 
السبت، 10-05-2025 03:35 م

الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني اليوم السبت، ارتفاعاً بنسبة 0.24 بالمائة أمام الدولار الأميركي.

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ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3305 دولار.


كما سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.07 بالمائة، ليصل إلى 1.1826 يورو.


بترا

 
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