ارتفاع الجنيه الإسترليني فوق حاجز 1.33 دولار

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الوكيل الإخباري- سجّل الجنيه الإسترليني اليوم السبت، ارتفاعاً بنسبة 0.24 بالمائة أمام الدولار الأميركي.

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ووفقاً لتقارير صادرة عن مراكز المال البريطانية، جرى تداول الإسترليني عند مستوى 1.3305 دولار.



كما سجل ارتفاعاً طفيفاً أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" بنسبة 0.07 بالمائة، ليصل إلى 1.1826 يورو.