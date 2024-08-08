ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي

ووفقا لتقارير مراكز المال بريطانية، جرى تداول الإسترليني اليوم، أمام الدولار عند 1.2719 دولار، بنسبة صعود بلغت 0.26 بالمئة.
كما ارتفع أيضا بنسبة 0.52 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو)،عند 1.1668 يورو.
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