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ارتفاع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي

الجنيه الاسترليني
الجنيه الإسترليني




 

الخميس، 08-08-2024 11:32 م

الوكيل الإخباري-  واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه لليوم الثاني على التوالي، لليوم الخميس، مقابل الدولار الأميركي.


ووفقا لتقارير مراكز المال بريطانية، جرى تداول الإسترليني اليوم، أمام الدولار عند 1.2719 دولار، بنسبة صعود بلغت 0.26 بالمئة.


كما ارتفع أيضا بنسبة 0.52 بالمئة مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو)،عند 1.1668 يورو.


بترا

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