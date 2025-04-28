ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو

وجرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3370 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 بالمئة، كما ارتفع أيضا بنسبة 0.47 بالمئة أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1762 يورو.
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