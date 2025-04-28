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ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو

الجنية الاسترليني
الجنيه الاسترليني
 
الإثنين، 28-04-2025 07:36 م

الوكيل الإخباري-   سجل الجنيه الاسترليني، اليوم الإثنين، ارتفاعا مقابل الدولار الأميركي، وفقا للتقارير المالية البريطانية.

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وجرى تداول الاسترليني عند مستوى 1.3370 دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 0.42 بالمئة، كما ارتفع أيضا بنسبة 0.47 بالمئة أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، مسجلا 1.1762 يورو.

 
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