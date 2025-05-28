ارتفاع الدولار عالميا مع تراجع التوتر التجاري الأميركي - الأوروبي‎

ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار 0.25 بالمئة إلى 99.776، واستقر الين الياباني، عند 144.445 للدولار، في وقت أبقت فيه اضطرابات أسواق السندات الأضواء مسلطة على المتانة المالية للاقتصادات الكبرى.
وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1306 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.34885 دولار.
ووصل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات إلى 0.6436 دولار أميركي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمئة إلى 0.5966 دولار.
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