الأربعاء 2025-05-28 12:54 م
 

ارتفاع الدولار عالميا مع تراجع التوتر التجاري الأميركي - الأوروبي‎

ن
أرشيفية
 
الأربعاء، 28-05-2025 12:15 م

الوكيل الإخباري- ارتفع الدولار عالميا، اليوم الأربعاء، بسبب مؤشرات على تراجع التوتر التجاري وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع الأسبوع الحالي بتأجيل فرض رسوم جمركية على الاتحاد الأوروبي.

اضافة اعلان


ووفقا لوكالة "بلومبرغ " للأخبار الاقتصادية، ارتفع مؤشر الدولار 0.25 بالمئة إلى 99.776، واستقر الين الياباني، عند 144.445 للدولار، في وقت أبقت فيه اضطرابات أسواق السندات الأضواء مسلطة على المتانة المالية للاقتصادات الكبرى.


وتراجع اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1306 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.34885 دولار.


ووصل الدولار الأسترالي في أحدث التداولات إلى 0.6436 دولار أميركي، كما ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.29 بالمئة إلى 0.5966 دولار.

 

بترا

 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد في وثائقي “نشمي” عند التاسعة مساء

أخبار محلية ولي العهد في وثائقي “نشمي” عند التاسعة مساء

ل

شؤون برلمانية الشباب النيابية توصي بإدراج مساق الثقافة الحزبية في الجامعات والكليات

ل

أخبار محلية الجالية الأردنية في أبو ظبي تحتفل بعيد الاستقلال

رئاسة الوزراء

أخبار محلية مجلس الوزراء يصدر جملة قرارات جديدة

سبائك ذهبية

أسواق ومال الذهب يواصل الارتفاع عالمياً .. إليك التفاصيل

عفع

فن ومشاهير تعرّض لعملية نصب.. هذا ما حصل مع فنان مصري شهير

ا

خاص بالوكيل مطب في المدورة يتسبب بإصابة حاجين أردنيين وحالتهما متوسطة

jujuu

فن ومشاهير 'جرحولي قلبي'.. ماريتا الحلاني تُفاجئ الجمهور بإطلالتها - فيديو



 
 



الأكثر مشاهدة