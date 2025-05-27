الثلاثاء 2025-05-27 02:27 م
 

ارتفاع الذهب عالميا

ذهب
ذهب
 
الثلاثاء، 27-05-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع الذهب اليوم الثلاثاء قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بضعف الدولار والمخاوف بشأن التوقعات المالية الأميركية، في وقت يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأميركية سعيا لمزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة.

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وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية "الأونصة".


وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.8 دولار.

 
gnews

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