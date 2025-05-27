ارتفاع الذهب عالميا

وبحسب "بلومبيرغ" الاقتصادية، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 3339.99 دولار للأوقية "الأونصة".
وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.8 بالمئة إلى 3339.8 دولار.
-
أخبار متعلقة
-
أرباح القطاع الصناعي الصيني تشهد ارتفاعا ملحوظا
-
أسعار النفط تتراجع وسط ترقب زيادة إنتاج أوبك+
-
ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد تأجيل الرسوم الجمركية الأميركية
-
أهم وجهات الصادرات السعودية غير النفطية
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
انخفاض أسعار الذهب عالمياً .. إليك التفاصيل
-
روسيا الثالثة عالميا في فائض الميزان التجاري
-
استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يشكون من التأثير السلبي لرسوم ترامب