ارتفاع الصادرات الصينية في أول شهرين من العام الجاري

وارتفعت الصادرات إلى حوالي 540 مليار دولار في شهري يناير وفبراير من 2025 بزيادة حوالي 2.3% مقارنة بالعام السابق. وتراجعت الواردات بنسبة 8.4% لتصل إلى 369 مليار دولار.
وجاء الرقمان أقل من توقعات المحللين.
وكانت القيادة الصينية قد كشفت أمس الأول الأربعاء أنها حددت هدفا للنمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 5%.
ويعتبر الهدف طموحا في ظل الوضع الاقتصادي في الصين والنزاعات الحالية بين بكين وشركائها التجاريين الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث ضاعف الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%.
وردت الصين بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 15% على مجموعة من وارداتها الزراعية الأساسية من الولايات المتحدة مثل الدواجن والذرة وبنسبة 10% على واردات فول الصويا واللحم البقري، إضافة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد شركات أمريكية معينة.
ويخشى خبراء من أن يؤدي تصعيد الصراع التجاري إلى إضعاف التعافي الاقتصادي في الصين والعالم.
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