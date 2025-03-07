الجمعة 2025-03-07 06:11 م
 

ارتفاع الصادرات الصينية في أول شهرين من العام الجاري

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 07-03-2025 03:25 م

الوكيل الإخباري- أظهرت أرقام نشرتها سلطات الجمارك الصينية اليوم الجمعة، أن الصادرات ارتفعت بحوالي 2.3% في أول شهرين من العام الجاري.

وارتفعت الصادرات إلى حوالي 540 مليار دولار في شهري يناير وفبراير من 2025 بزيادة حوالي 2.3% مقارنة بالعام السابق. وتراجعت الواردات بنسبة 8.4% لتصل إلى 369 مليار دولار.

اضافة اعلان


وجاء الرقمان أقل من توقعات المحللين.


وكانت القيادة الصينية قد كشفت أمس الأول الأربعاء أنها حددت هدفا للنمو الاقتصادي لهذا العام بنسبة 5%.


ويعتبر الهدف طموحا في ظل الوضع الاقتصادي في الصين والنزاعات الحالية بين بكين وشركائها التجاريين الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة، حيث ضاعف الرئيس دونالد ترامب الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20%.


وردت الصين بفرض تعريفة جمركية إضافية بنسبة 15% على مجموعة من وارداتها الزراعية الأساسية من الولايات المتحدة مثل الدواجن والذرة وبنسبة 10% على واردات فول الصويا واللحم البقري، إضافة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات ضد شركات أمريكية معينة.


ويخشى خبراء من أن يؤدي تصعيد الصراع التجاري إلى إضعاف التعافي الاقتصادي في الصين والعالم.

 

RT

 
 
gnews

أحدث الأخبار

آثار الأمطار على بعض الطرق

أخبار محلية عاجل بلاغات بارتفاع منسوب المياه وانجراف الأتربة على عدة طرق

الدفاع المدني

أخبار محلية الدفاع المدني ينقذ طفلاً من الموت بعد أن جرفه السيل بالكرك ويخلي جثة شقيقته

مديرية الأمن العام

أخبار محلية وفاة امرأة عشرينية جراء مداهمة السيول لها في لواء الأغوار الجنوبية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الاردن يصدر بياناً بشأن الاحداث في سوريا

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة: 68 مخالفة خلال 5 أيام من رمضان

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزارة التنمية: ضبط 127 متسوّلا منذ بدء شهر رمضان

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة المجالي

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية اجتماع يناقش العديد من القضايا التربوية في تربية الوسطية



 
 



 
الأكثر مشاهدة