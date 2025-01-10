ارتفاع الطلب على الوقود يرفع أسعار النفط عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من زيادة الطلب على الوقود.

اضافة اعلان



وبحسب وكالة بلومبيرغ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.18 دولار.