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ارتفاع الطلب على الوقود يرفع أسعار النفط عالميا

تعبيرية
تعبيرية
الجمعة، 10-01-2025 09:43 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، وتتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بدعم من زيادة الطلب على الوقود.

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وبحسب وكالة بلومبيرغ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.18 دولار.

 

بترا

 
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