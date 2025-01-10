ارتفاع الطلب على الوقود يرفع أسعار النفط عالميا

وبحسب وكالة بلومبيرغ، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 77.16 دولار للبرميل، كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 74.18 دولار.
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