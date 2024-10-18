ارتفاع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.8 بالمئة

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات صينية رسمية صدرت اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي ذو القيمة المضافة، وهو مؤشر اقتصادي مهم، ازداد بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024.

اضافة اعلان



وفي أيلول الماضي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي، وكانت وتيرة النمو أسرع بـ0.9 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.



ويقيس الناتج الصناعي نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أميركي).