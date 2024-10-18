ارتفاع الناتج الصناعي في الصين بنسبة 5.8 بالمئة

وفي أيلول الماضي، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.4 بالمئة على أساس سنوي، وكانت وتيرة النمو أسرع بـ0.9 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.
ويقيس الناتج الصناعي نشاط الشركات التي تبلغ إيرادات الأعمال السنوية لكل منها 20 مليون يوان (حوالي 2.8 مليون دولار أميركي).
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