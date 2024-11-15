ارتفاع الناتج الصناعي واستثمارات الأصول الثابتة في الصين

وعلى أساس شهري، ازداد الناتج الصناعي بنسبة 0.41 بالمئة في تشرين الأول عن الشهر الأسبق.
وخلال الفترة بين كانون الثاني وتشرين الأول الماضيين، ارتفع الناتج الصناعي بنسبة 5.8 بالمئة على أساس سنوي، وفق ما نقلته وكالة (شينخوا) الصينية.
كما أفادت بيانات رسمية، أن استثمارات الأصول الثابتة في الصين ارتفعت بنسبة 3.4 بالمئة على أساس سنوي في العشرة أشهر الأولى من العام 2024.
وأفادت الهيئة الوطنية للإحصاء في بيان، أن إجمالي الاستثمارات بلغ 42.3222 تريليون يوان (حوالي 5.88 تريليون دولار أميركي) خلال الفترة.
وارتفع الاستثمار في بناء البنية التحتية بنسبة 4.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الفترة ما بين كانون الثاني وتشرين الأول، وازدادت استثمارات الصناعات التحويلية بنسبة 9.3 بالمئة، مع تسارع معدلات النمو مقارنة بتلك المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من العام.
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