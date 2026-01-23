الجمعة 2026-01-23 10:09 م

ارتفاع النحاس وأسعار معادن أخرى

الجمعة، 23-01-2026 08:11 م
الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار الأميركي وارتفاع أسعار معادن أخرى، بينما تجاهلت الأسواق مؤقتاً مؤشرات على زيادة المعروض المتاح للتسليم القريب.اضافة اعلان


وصعد عقد النحاس القياسي لثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن إلى 12,901.50 دولار للطن المتري، مرتفعاً 1.2 بالمئة، بعدما وجد دعماً عند متوسطه المتحرك لـ21 يوماً عند إغلاق جلسة الخميس.

وكان المعدن، قد سجّل مستوى قياسياً عند 13,407 دولارات في 14 كانون الثاني، وفقًا لشبكة (سي إن إن) .

وفي المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، ارتفع الألومنيوم 0.1 بالمئة إلى 3,135.50 دولار، وصعد الزنك 0.3 بالمئة إلى 3,221 دولاراً، وزاد الرصاص 0.2 بالمئة إلى 2,023.50 دولار، وقفز القصدير 3.3 بالمئة إلى 53,400 دولاراً، بينما ارتفع النيكل 3.1 بالمئة إلى 18,545 دولاراً.
 
 


