ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار النفط مجدداً إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد المخاوف من ركود تضخمي، في ظل استمرار التوترات العسكرية في الخليج وتبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران.

اضافة اعلان



وبحسب ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد وصل سعر خام برنت إلى نحو 102.5 دولار للبرميل، صباح الجمعة، رغم قرار الولايات المتحدة تعليق بعض العقوبات للسماح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية العالقة في البحر.