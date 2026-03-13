ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

وبحسب ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد وصل سعر خام برنت إلى نحو 102.5 دولار للبرميل، صباح الجمعة، رغم قرار الولايات المتحدة تعليق بعض العقوبات للسماح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية العالقة في البحر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع عن إطلاق قياسي لمخزوناتها النفطية بلغ 400 مليون برميل، فإن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة مخاوف الأسواق.
