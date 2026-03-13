الجمعة 2026-03-13 03:54 م

ارتفاع النفط فوق 100 دولار والأسواق تتراجع وسط تصاعد التوترات

ارشيفية
 
الجمعة، 13-03-2026 03:37 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت أسعار النفط مجدداً إلى ما فوق 100 دولار للبرميل، فيما تراجعت أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد المخاوف من ركود تضخمي، في ظل استمرار التوترات العسكرية في الخليج وتبادل التهديدات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب ما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية، فقد وصل سعر خام برنت إلى نحو 102.5 دولار للبرميل، صباح الجمعة، رغم قرار الولايات المتحدة تعليق بعض العقوبات للسماح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية العالقة في البحر.


وأشارت الصحيفة إلى أنه ورغم إعلان الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع عن إطلاق قياسي لمخزوناتها النفطية بلغ 400 مليون برميل، فإن هذه الخطوة لم تنجح في تهدئة مخاوف الأسواق.

 
 


