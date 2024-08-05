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ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار

تعبيرية
تعبيرية




 

الإثنين، 05-08-2024 01:55 م

الوكيل الإخباري-   ارتفعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية، اليوم الاثنين، بعد بيانات أثارت مخاوف المستثمرين من احتمال ركود الاقتصاد الأمريكي، وقيام البنك المركزي الياباني برفع الفائدة.


وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة اليابانية عند 142.16 ين للدولار، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بنسبة 2.98%، وفقًا لبيانات وكالة 'بلومبرغ'.


ولم يستبعد محللون استمرار ارتفاع العملة اليابانية وانخفاض العملة الأمريكية في الأشهر المقبلة في ظل احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي.

 

ٌRT

gnews

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