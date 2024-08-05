ارتفاع الين الياباني مقابل الدولار

وبحلول الساعة 12:50 بتوقيت موسكو، جرى تداول العملة اليابانية عند 142.16 ين للدولار، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بنسبة 2.98%، وفقًا لبيانات وكالة 'بلومبرغ'.
ولم يستبعد محللون استمرار ارتفاع العملة اليابانية وانخفاض العملة الأمريكية في الأشهر المقبلة في ظل احتمال حدوث ركود في الاقتصاد الأمريكي.
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