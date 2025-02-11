ارتفاع تاريخي على أسعار الذهب عالمياً

بحلول الساعة 02:29 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 2939.80 دولار للأونصة (الأوقية)، بعد أن سجل مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2942.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.1 بالمئة أيضاً إلى 2966 دولاراً، وفقاً لبيانات وكالة "رويترز".
قرر ترامب أمس الاثنين زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم إلى 25 بالمئة "دون استثناءات أو إعفاءات" في خطوة تهدف إلى مساعدة الصناعتين المتعثرتين، لكنها تزيد من خطر اندلاع حرب تجارية على جبهات متعددة.
وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "خطر اندلاع حرب تجارية عالمية يفرض ضغوطاً على تداول الذهب... يبدو أن المشترين غير حساسين إلى حد ما تجاه الأسعار، لأن التجار يفعلون ما في وسعهم لشحن الذهب إلى الولايات المتحدة لتجنب أي رسوم جمركية محتملة تُفرض على المعدن".
وقد تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب إلى تفاقم التضخم في الولايات المتحدة، فيما ينتظر المستثمرون صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين غداً الأربعاء ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 بالمئة إلى 32.16 دولار للأونصة. ونزل البلاتين بنسبة 0.4 بالمئة إلى 989.50 دولار، في حين صعد البلاديوم بنسبة 0.4 بالمئة إلى 986.97 دولار.
سكاي نيوز
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