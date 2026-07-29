ارتفاع تكاليف المعيشة بإيران وسط تداعيات العقوبات والحرب

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بارتفاع كبير في تكاليف المعيشة داخل البلاد خلال الأشهر الماضية، في ظل تداعيات الحرب والضغوط الاقتصادية المتزايدة.



وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية "IRIB"، اليوم الأربعاء، إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 66% خلال العام الماضي، ما يعكس تصاعد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين الإيرانيين.

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من جانبها، أشارت وكالة أنباء "تسنيم" إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف الخدمات الطبية، موضحة أن المستشفيات تشهد ازدحاما كبيرا، مع وجود طوابير طويلة أمام العيادات الخارجية المتخصصة.



وتضرر النشاط الاقتصادي الإيراني منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير الماضي، بعدما استهدفت الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية منشآت صناعية رئيسية في مناطق مختلفة من البلاد. ما أدى لتعطّل خدمات الإنترنت وإغلاق عدد من الشركات خلال فترة الصراع إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد.