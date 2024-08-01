ارتفاع ثروة أغنى أغنياء روسيا

ووفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI)، فقد صعدت ثروة المؤسس المشارك لشركة "يوروخيم" و"SUEK" بواقع 6.37 مليار دولار إلى 25.2 مليار دولار.
كما زادت ثروة مؤسس شركة "سيفرستال" أليكسي مورداشوف بمقدار 5.89 مليار دولار إلى 26 مليار دولار، فيما صعدت ثروة رجل الأعمال وحيد ألكبيروف، مؤسس شركة الطاقة الروسية "لوك أويل"، بمقدار 3.24 مليار دولار إلى 27.9 مليار دولار.
ويقوم مؤشر بلومبرغ للمليارديرات (BBI) بحساب ثروة الأفراد بناءً على البيانات العامة والخاصة، وتتبع أسعار الأسهم والمقتنيات المعلنة للفرد.
RT
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