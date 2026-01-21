ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

وكان ترامب كثف من مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.
ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثا عن ملاذ من مخاطر الحرب التجارية. لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام.
ورفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 الاثنين مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية.
