الأربعاء 2026-01-21 08:28 ص

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

سبائك ذهبية
سبائك ذهبية
 
الأربعاء، 21-01-2026 07:02 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب عالميا في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 4773.89 دولارا للأونصة، الأربعاء، إذ أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية على حلفاء أوروبيين إلى اهتزاز الثقة العالمية وعززت الإقبال على أصول الملاذ الآمن.اضافة اعلان


وكان ترامب كثف من مساعيه الرامية إلى انتزاع السيادة على غرينلاند من الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في الرد بإجراءات خاصة به.

ويلجأ المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين والفرنك السويسري بحثا عن ملاذ من مخاطر الحرب التجارية. لكنهم يخشون عودة التقلبات الناجمة عن الحرب التجارية في عام 2025، والتي لم تهدأ إلا عند التوصل إلى اتفاقات بشأن الرسوم الجمركية في منتصف العام.

ورفع صندوق النقد الدولي مجددا توقعاته للنمو العالمي لعام 2026 الاثنين مع تكيف الشركات والاقتصادات مع الرسوم الجمركية الأميركية.
 
 


