ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء

08:21 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الأربعاء، لتصعد من أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع المسجل في الجلسة السابقة، إذ أدى تصعيد الغارات الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران وزيادة عدم اليقين الجيوسياسي إلى دعم الطلب على الملاذات الآمنة. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة إلى 5168.69 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 1.1 بالمئة إلى 5178.40 دولارا.



وانخفض الذهب أمس الثلاثاء بأكثر من أربعة بالمئة إلى أدنى مستوى منذ 20 فبراير شباط، متأثرا بارتفاع الدولار وتراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة مع تزايد القلق بشأن التضخم بسبب مخاوف من احتمال استمرار الصراع في الشرق الأوسط لفترة طويلة.



وارتفعت أسعار النفط والغاز العالمية مع تعطل صادرات الطاقة من الشرق الأوسط بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، إذ هاجمت طهران سفنا ومنشآت طاقة، وأوقفت الملاحة في الخليج، وأجبرت قطر والعراق على وقف الإنتاج.



وانخفضت أسواق الأسهم العالمية مع تفاقم مخاوف المستثمرين حيال التضخم بسبب تعطل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.



ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي المشغلة لبورصات العقود الآجلة الأمريكية، يتوقع المستثمرون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماعه المقبل الذي يستمر يومين في 18 مارس آذار.





