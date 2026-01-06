الثلاثاء 2026-01-06 10:32 ص

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

ذهب
ذهب
الثلاثاء، 06-01-2026 08:46 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى التيسير النقدي الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وزاد التوتر في فنزويلا الطلب على أصول الملاذ الآمن.اضافة اعلان


وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4465.32 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز 3% تقريبا في الجلسة السابقة.

وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولارا في 26 كانون الأول، واختتم العام مرتفعا 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.3% إلى 4465.70 دولارا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الاتحاد الأردني لشركات التأمين

خاص بالوكيل الاتحاد الأردني للتأمين: لا علاقة للسماسرة بإجراءات الترخيص أو التأمين

أعلنت وزارة الصحة الأميركية التي يرأسها روبرت كينيدي جونيور المعروف بتشكيكه باللقاحات، خفض عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال، استنادا إلى جدول جديد وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه "يتّسم بمنطق أكبر" من سا

عربي ودولي الولايات المتحدة تقلّص عدد اللقاحات الموصى بها للأطفال

مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

عربي ودولي مصرع 14 شخصا وإصابة 18 جراء سيول شمال إندونيسيا

ل

منوعات انتشال جثة شابة من قاع بحيرة بعد وفاة غامضة في تركيا - فيديو

ل

منوعات أجور الطيارين بين الواقع والخيال

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية توضيح من مؤسسة المتقاعدين العسكريين بخصوص القروض

وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث

عربي ودولي هيغسيث: نحو مئتين من عناصر القوات الأميركية دخلوا كراكاس للقبض على مادورو

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأحد، 2710 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 970 طنا، والورقيات 301 طن. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف الت

اقتصاد محلي 2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم



 




الأكثر مشاهدة