ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

08:46 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/759898 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، مسجلة أعلى مستوى لها في أسبوع بعد أن عززت تصريحات مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تشير إلى التيسير النقدي الرهانات على خفض أسعار الفائدة، وزاد التوتر في فنزويلا الطلب على أصول الملاذ الآمن. اضافة اعلان





وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4465.32 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز 3% تقريبا في الجلسة السابقة.



وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولارا في 26 كانون الأول، واختتم العام مرتفعا 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.3% إلى 4465.70 دولارا.

تم نسخ الرابط





