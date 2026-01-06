ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4465.32 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 03:28 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز 3% تقريبا في الجلسة السابقة.
وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولارا في 26 كانون الأول، واختتم العام مرتفعا 64%، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.3% إلى 4465.70 دولارا.
