وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى5065.07 دولارا للأونصة (الأونصة) بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5110.50 دولارا الاثنين.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4% إلى 5059.90 دولارا للأونصة.
ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيبدأ في وقت لاحق الثلاثاء، وسط تحقيق جنائي تجريه إدارة ترامب مع رئيسه جيروم باول.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو
-
تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
خبير اقتصادي: الذهب سيحطم هذه الأرقام خلال 2026 وفرصة للشراء عند هذا السعر
-
انخفاض مؤشر داو جونز وارتفاع نفط تكساس
-
ارتفاع النحاس وأسعار معادن أخرى