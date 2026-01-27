ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

07:46 ص

ارتفع الذهب الثلاثاء بعد أن تجاوز مستوى 5100 دولار للمرة الأولى في الجلسة السابقة، مع استمرار الطلب على الملاذ الآمن وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي، بينما حومت الفضة أيضا قرب أعلى مستوياتها على الإطلاق.





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى5065.07 دولارا للأونصة (الأونصة) بحلول الساعة 03:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5110.50 دولارا الاثنين.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم شباط 0.4% إلى 5059.90 دولارا للأونصة.



ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه الذي سيبدأ في وقت لاحق الثلاثاء، وسط تحقيق جنائي تجريه إدارة ترامب مع رئيسه جيروم باول.

