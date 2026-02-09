الإثنين 2026-02-09 08:57 ص

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

الإثنين، 09-02-2026 07:09 ص
الوكيل الإخباري-   واصل الذهب والفضة مكاسبهما، الاثنين، في ظل تراجع الدولار، في حين ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن سوق العمل الأميركي سيصدر في وقت لاحق من الأسبوع لتقييم مسار أسعار الفائدة.اضافة اعلان


ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 5029.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 4% الجمعة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.4% إلى 5051.0 دولارا للأونصة.

وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% بعد زيادتها بنسبة 10% في الجلسة السابقة.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 4 شباط، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الأجانب.

وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في الانتخابات مما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ستريت بعد الانتعاش الأخير.
 
 


gnews

