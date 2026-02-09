ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.4% إلى 5029.09 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه بنسبة تقارب 4% الجمعة.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.4% إلى 5051.0 دولارا للأونصة.
وصعدت الفضة في المعاملات الفورية 2.5% بعد زيادتها بنسبة 10% في الجلسة السابقة.
وهبط الدولار إلى أدنى مستوى له منذ 4 شباط، مما جعل المعادن المقومة بالدولار أرخص ثمنا بالنسبة للمشترين الأجانب.
وقفزت أسواق الأسهم الآسيوية إلى أعلى مستوياتها مع الفوز الساحق الذي حققته ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان، في الانتخابات مما أثار التوقعات بسياسات أكثر تيسيرا، في حين ساد شعور بالارتياح بين المستثمرين في وول ستريت بعد الانتعاش الأخير.
-
أخبار متعلقة
-
النفط عالميا ينخفض بأكثر من 1%
-
الين يتراجع قليلا بعد فوز ائتلاف رئيسة الوزراء في الانتخابات
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
مؤشر داو جونز يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
-
مؤشر داو جونز يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية
-
الفاو: أسعار الغذاء العالمية تتراجع للشهر الخامس على التوالي