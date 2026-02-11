الأربعاء 2026-02-11 08:40 ص

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

الذهب
الذهب
 
الأربعاء، 11-02-2026 07:16 ص
الوكيل الإخباري-   سجّل الذهب والفضة ارتفاعا طفيفا، الأربعاء، مع انخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية بعدما أظهرت بيانات تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في كانون الأول وذلك في دلالة على تراجع الاقتصاد قبل صدور بيانات الوظائف الرئيسة.اضافة اعلان


وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 5038.73 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان بنسبة 0.6% إلى 5060.60 دولارا.

وكسبت الفضة 1% في المعاملات الفورية لتسجل 81.49 دولارا، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وتراجعت عوائد السندات الأميركية الثلاثاء بعد أن أشارت مجموعة من البيانات إلى أن الاقتصاد قد يكون في حالة تباطؤ، مما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من المرونة لخفض أسعار الفائدة.

ولم تتغير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في كانون الأول، حيث قلصت الأسر إنفاقها على السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن، مما قد يضع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد على مسار نمو أبطأ مع دخول العام الجديد.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

طب وصحة إحذروا.. هذا المرض الشائع قد يزيد خطر الإصابة بنوعين من السرطان!

المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

اقتصاد محلي المركزي يطرح إصدارًا جديدًا من سندات الخزينة بقيمة 200 مليون دينار

أفادت الجريدة الرسمية بتركيا بأن الرئيس رجب طيب أردوغان عين وزيرين جديدين للعدل والداخلية في تعديل وزاري محدود الاربعاء، حيث تولى المدعي العام في إسطنبول أكين جورليك منصب وزير العدل خلفا ليلماز تونج.

عربي ودولي أردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

عربي ودولي أمريكا .. انقسام جمهوري يُسقط محاولة تحصين سياسات ترامب التجارية

غوغل

تكنولوجيا غوغل تصدر سندات تستحق بعد مئة عام لتعزيز استثماراتها في مجال الذكاء الاصطناعي

زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

عربي ودولي زيلينسكي يبحث مع قادة الجيش سبل تحسين الدفاعات الجوية

كندا

عربي ودولي 9 قتلى بإطلاق نار داخل مدرسة وأحد المنازل غربي كندا

الذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا



 




الأكثر مشاهدة