ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

وزاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 5038.73 دولارا للأوقية (الأونصة). وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان بنسبة 0.6% إلى 5060.60 دولارا.
وكسبت الفضة 1% في المعاملات الفورية لتسجل 81.49 دولارا، بعد انخفاضها بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.
وتراجعت عوائد السندات الأميركية الثلاثاء بعد أن أشارت مجموعة من البيانات إلى أن الاقتصاد قد يكون في حالة تباطؤ، مما يمنح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مزيدا من المرونة لخفض أسعار الفائدة.
ولم تتغير مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في كانون الأول، حيث قلصت الأسر إنفاقها على السيارات وغيرها من السلع باهظة الثمن، مما قد يضع الإنفاق الاستهلاكي والاقتصاد على مسار نمو أبطأ مع دخول العام الجديد.
