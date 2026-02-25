ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

08:28 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الأربعاء، مع إقبال المستثمرين على المعدن النفيس بوصفه ملاذا آمنا خلال التعاملات الآسيوية، في ظل تقييمهم لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأميركية بعد أن ألغت المحكمة العليا مجموعة كبيرة من الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 5174.76 دولارا للأوقية (الأونصة).



وأنهى المعدن النفيس جلسة التداول السابقة منخفضا بأكثر من 1% مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد أن لامس في وقت سابق من اليوم أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.



وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.3% إلى 5192.20 دولارا.



وبدأت الولايات المتحدة الثلاثاء تحصيل رسوم جمركية مؤقتة جديدة نسبتها 10% على الواردات من دول العالم، لكن مسؤولا في البيت الأبيض قال إن واشنطن تعمل على رفعها إلى 15% مما أثار حالة ضبابية بشأن سياسات ترامب المتعلقة بالتعريفات الجمركية بعد قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلغاء الرسوم الجمركية الشاملة.



وأشار مسؤولان بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى عدم وجود رغبة في تغيير سياسة أسعار الفائدة في الأجل القريب.





