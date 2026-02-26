ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

08:40 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب الخميس بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية الأميركية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. اضافة اعلان





وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 %إلى 5183.85 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش. وسجلت أسعار الذهب الثلاثاء أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.



وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.5 %إلى 5200.50 دولارا.



وقال كريستوفر وونج المحلل لدى أو.سي.بي.سي "حركة الأسعار انعكاس لعودة الضبابية التي تكتنف السياسة الجديدة (بشأن الرسوم الجمركية) إلى الحسبان والمخاوف الجيوسياسية وهبوط الدولار".



تراجع الدولار في بداية تعاملات اليوم، إذ عززت أرباح إنفيديا التي جاءت أفضل من المتوقع معنويات المستثمرين، فيما تنتظر الأسواق تفاصيل بشأن أحدث الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات.



ومن شأن هبوط الدولار انخفاض سعر الذهب المقوم بالدولار بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.



من المقرر أن تعقد إيران والولايات المتحدة الجولة الأحدث من المحادثات في جنيف يوم الخميس بهدف تسوية نزاعهما بشأن البرنامج النووي الطويل الأمد وتجنب شن ضربات أمريكية جديدة على إيران بعد تعزيزات عسكرية واسعة النطاق.





