ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5377.21 دولارا للأوقية (الأونصة)، وفي الجلسة السابقة، زاد سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في مطلع الأسبوع.
وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.5% إلى 5391.90 دولارا.
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول كبير في الحرس الثوري قوله الاثنين إن مضيق هرمز تم إغلاقه محذرا من أن بلاده ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي.
وهذا هو التحذير الأكثر صراحة من طهران منذ إبلاغها للسفن السبت أنها ستغلق المضيق، وهي خطوة تهدد بوقف خمسة تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار الخام بشكل حاد.
وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع والذي وصل إليه الاثنين، مدعوما بالطلب القوي وتوخي الحذر في السوق.
