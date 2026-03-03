الثلاثاء 2026-03-03 09:12 ص

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تمثل ملاذا آمنا وسط تصاعد الحرب الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران، مما أثار مخاوف من
الذهب
 
الثلاثاء، 03-03-2026 08:13 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تمثل ملاذا آمنا وسط تصاعد الحرب الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران، مما أثار مخاوف من أن يتحول الصراع إلى حرب إقليمية طويلة الأمد وأدى لتفاقم حالة عدم اليقين.اضافة اعلان


وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 5377.21 دولارا للأوقية (الأونصة)، وفي الجلسة السابقة، زاد سعر الذهب إلى أعلى مستوى له في أكثر من أربعة أسابيع بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.5% إلى 5391.90 دولارا.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن مسؤول كبير في الحرس الثوري قوله الاثنين إن مضيق هرمز تم إغلاقه محذرا من أن بلاده ستطلق النار على أي سفينة تحاول المرور عبر الممر المائي الاستراتيجي.

وهذا هو التحذير الأكثر صراحة من طهران منذ إبلاغها للسفن السبت أنها ستغلق المضيق، وهي خطوة تهدد بوقف خمسة تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار الخام بشكل حاد.

وحوم الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع والذي وصل إليه الاثنين، مدعوما بالطلب القوي وتوخي الحذر في السوق.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

جمعية مكاتب السياحة تحذر من تداول معلومات غير دقيقة حول القطاع

أخبار محلية جمعية مكاتب السياحة تحذر من تداول معلومات غير دقيقة حول القطاع

تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

اقتصاد محلي تعرف على اسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

السفارة الأميركة في عمان

أخبار محلية حركة طبيعية في محيط السفارة الأميركية في عمّان

جامعة العلوم التطبيقية

أخبار محلية جامعة تحول نظام التعليم إلى "عن بُعد" حتى نهاية شهر رمضان

تصاعد الدخان عقب غارة إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت

عربي ودولي جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بالإخلاء لعشرات المناطق في لبنان

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الخامسة على التوالي الثلاثاء، إذ أقبل المستثمرون على الأصول التي تمثل ملاذا آمنا وسط تصاعد الحرب الجوية الأميركية والإسرائيلية على إيران، مما أثار مخاوف من

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي الثلاثاء مع تصاعد المخاوف من انقطاع إمدادات الشرق الأوسط بسبب تفاقم الصراع الأميركي الإسرائيلي مع إيران، والتهديدات باستهداف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز.

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط عالميا

إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل

عربي ودولي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إصبع الجليل



 




الأكثر مشاهدة