وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5176.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.
وزدات العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1% إلى 5186.30 دولارا.
وتراجع الدولار قليلا مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
واتسعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد أمس الأربعاء بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا. ودمرت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي صاروخا باليستيا إيرانيا أُطلق باتجاه تركيا.
-
أخبار متعلقة
-
الصين تبلغ مصافي النفط لديها بوقف تصدير المشتقات النفطية
-
هل رمضان شهر هادئ بالنسبة للأسواق أم أنه مجرد شهر يُساء فهمه؟
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا الأربعاء
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
-
ارتفاع أسعار النفط عالميا
-
بلومبرغ: ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد توقف الغاز القطري
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا الاثنين