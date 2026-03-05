ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

07:37 ص

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، وسط تراجع الدولار وبعدما دفع اتساع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة. اضافة اعلان





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5176.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.



وزدات العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1% إلى 5186.30 دولارا.



وتراجع الدولار قليلا مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.



واتسعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد أمس الأربعاء بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا. ودمرت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي صاروخا باليستيا إيرانيا أُطلق باتجاه تركيا.





