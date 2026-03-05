الخميس 2026-03-05 08:31 ص

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا
الذهب
 
الخميس، 05-03-2026 07:37 ص
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، وسط تراجع الدولار وبعدما دفع اتساع الصراع في الشرق الأوسط المستثمرين إلى اللجوء إلى الأصول الآمنة.اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 5176.69 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش.

وزدات العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1% إلى 5186.30 دولارا.

وتراجع الدولار قليلا مما يجعل الذهب المسعر به أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

واتسعت الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد أمس الأربعاء بعد أن أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصا. ودمرت الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي صاروخا باليستيا إيرانيا أُطلق باتجاه تركيا.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مطار بن غوريون

عربي ودولي تخفيف القيود على الحركة وفتح مطار بن غوريون جزئيا

منشأة نفطية

أسواق ومال الصين تبلغ مصافي النفط لديها بوقف تصدير المشتقات النفطية

زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مدمرة بحرية متطورة

عربي ودولي زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار مدمرة بحرية متطورة

قذيفة صاروخية.

عربي ودولي إيران تعلن استهداف مقار مجموعات كردية في كردستان العراق

تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت

عربي ودولي تسرب نفطي عقب انفجار على متن ناقلة قبالة الكويت

تعبيرية

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المملكة- أسماء

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

طهران

عربي ودولي سماع دوي انفجارات في طهران



 




الأكثر مشاهدة