ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب الأربعاء مع تراجع أسعار النفط الذي هدأ من مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي الاتحادي.


وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 5213.99 دولارا للأوقية (الأونصة) عند الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب لشهر نيسان 0.4 بالمئة إلى 5221.80 دولارا.

وقصفت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران بما وصفته وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) والإيرانيون على الأرض بأنها أقوى غارات جوية في الحرب، على الرغم من توقعات الأسواق العالمية بأن الرئيس دونالد ترامب سيسعى إلى إنهاء الصراع قريبا.

وأدت الحرب إلى إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر حيوي لخمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالمي، مما أدى إلى توقف ناقلات النفط لأكثر من أسبوع وإجبار المنتجين على وقف الإنتاج مع امتلاء المخازن، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان أن الجيش "دمر" 16 ناقلة ألغام إيرانية بالقرب من مضيق هرمز أمس الثلاثاء.

وتراجعت أسعار النفط، مما هدأ مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.
 
 


