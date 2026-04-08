الأربعاء 2026-04-08 11:05 م

ارتفاع جديد على أسعار الذهب عالميا

الأربعاء، 08-04-2026 07:01 ص
الوكيل الإخباري-   واصل الذهب مكاسبه، الأربعاء، مع قيام الأسواق بإعادة تقييم المخاطر على المدى القريب بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب موافقته على تعليق القصف والهجمات على إيران لمدة أسبوعين، مما هدأ من مخاوف التضخم المرتبط بارتفاع أسعار الطاقة.اضافة اعلان


وبحلول الساعة 23:44 بتوقيت غرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.3% إلى 4811.66 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه 1.2% الثلاثاء.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم حزيران 3.3% إلى 4840.20 دولارا.

وقال ترامب إنه وافق على تعليق القصف والهجمات لمدة أسبوعين وإن الولايات المتحدة تلقت مقترحا من عشر نقاط من إيران وصفه بأنه أساس عملي يمكن التفاوض بناء عليه.

وجاء هذا الإعلان بعد أن حدد ترامب في وقت سابق موعدا نهائيا لإيران لإعادة فتح مضيق هرمز أو مواجهة انتقام محتمل من الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفوية 4.3% إلى 76.08 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 2.4% إلى 2004.95 دولارا، وصعد البلاديوم 2.1% إلى 1500 دولار.
 
 


