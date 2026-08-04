ارتفاع جديد على اسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4092.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 4149.50 دولار للأوقية.
وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن أثارت تصريحات لمسؤولين قطريين وأميركيين آمالا في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في إيران، مما قد يعزز تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4% على خلفية هذه الأنباء.
وتعزز أسعار الطاقة المرتفعة التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لمكافحة التضخم، مما يضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.
ويتوقع المتعاملون حاليا احتمالا يبلغ 57 % لرفع أسعار الفائدة في أيلول، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي، الذي شهد انقساما في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماع.
وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، منها بيانات الوظائف الشاغرة في وقت لاحق من اليوم وتقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي غدا الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
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