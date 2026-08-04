الثلاثاء 2026-08-04 11:42 م

ارتفاع جديد على اسعار الذهب عالميا

سبائك من الذهب
سبائك من الذهب
 
الثلاثاء، 04-08-2026 11:10 م
الوكيل الإخباري-   ارتفعت أسعار الذهب 1% الثلاثاء، مدعومة بتراجع أسعار النفط الذي خفف من مخاوف التضخم وقلل الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأميركية، في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).اضافة اعلان


وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 4092.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 1.5% إلى 4149.50 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن أثارت تصريحات لمسؤولين قطريين وأميركيين آمالا في التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في إيران، مما قد يعزز تدفقات النفط عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 4% على خلفية هذه الأنباء.

وتعزز أسعار الطاقة المرتفعة التوقعات بأن يبقي مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول لمكافحة التضخم، مما يضغط على الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويتوقع المتعاملون حاليا احتمالا يبلغ 57 % لرفع أسعار الفائدة في أيلول، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي، الذي شهد انقساما في الآراء، أسعار الفائدة دون تغيير في أحدث اجتماع.

وتترقب الأسواق بيانات سوق العمل الأميركية المقرر صدورها هذا الأسبوع، منها بيانات الوظائف الشاغرة في وقت لاحق من اليوم وتقرير التوظيف الذي تصدره مؤسسة إيه.دي.بي  غدا الأربعاء وبيانات الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

النفط يهبط 5% إلى 79.36 دولارا للبرميل

أسواق ومال النفط يهبط 5% إلى 79.36 دولارا للبرميل

ب

عربي ودولي مصدر إيراني: لا يوجد أي مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن هرمز

حذّرت الأمم المتحدة الثلاثاء من أن سوء التغذية لدى الأطفال بلغ مستويات حرجة في أفغانستان، مدفوعا بتقليصات حادة في المساعدات، فيما يتزايد بسرعة عدد الأطفال الذين يُنقلون إلى المراكز الصحية. ورسم مدير

عربي ودولي سوء تغذية الأطفال يبلغ مستويات حرجة في أفغانستان

سبائك من الذهب

أسواق ومال ارتفاع جديد على اسعار الذهب عالميا

ل

فلسطين نتنياهو يرفض الانسحاب من غزة ويعلن رفضه لمسودة أمريكية

تعبيرية

أخبار محلية اجتماع يبحث خطة لمعالجة إشغالات الطرق والأرصفة في لواء الرصيفة

ا

أخبار محلية ضحية لمادة "الكريستال" المخدر يروي كيف اعتدى على والده السبعيني

ل

عربي ودولي تقارير: الجيش السوري يعلن حالة استنفار على الحدود مع العراق



 
 




الأكثر مشاهدة

 