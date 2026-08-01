ارتفاع جديد لمؤشرات الأسهم الأميركية

وفي ختام جلسة مداولات الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 276 نقطة ليرتفع إلى 52485 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.53 بالمئة.
وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 255 نقطة ليصل الى 25373 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.00 بالمئة.
وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 52 نقطة ليصل الى 7489 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.70 بالمئة.
الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 3 دولارات ليصل الى 86.80 للبرميل الواحد.
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