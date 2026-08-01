السبت 2026-08-01 11:28 ص

ارتفاع جديد لمؤشرات الأسهم الأميركية

ارتفاع جديد لمؤشرات الأسهم الأميركية
ارتفاع جديد لمؤشرات الأسهم الأميركية
 
السبت، 01-08-2026 08:43 ص
الوكيل الإخباري-  ارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى، الليلة الماضية ولليوم الثاني على التوالي معوضة عن خسائرها السابقة لكن بشكل غير كامل.اضافة اعلان


وفي ختام جلسة مداولات الجمعة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 276 نقطة ليرتفع إلى 52485 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.53 بالمئة.

وارتفع مؤشر نازداك الأميركي المركب، 255 نقطة ليصل الى 25373 نقطة، أي نسبة ارتفاع 1.00 بالمئة.

وارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" (S&P 500) نحو 52 نقطة ليصل الى 7489 نقطة، أي نسبة ارتفاع 0.70 بالمئة.

الى ذلك، ارتفع سعر النفط الأميركي "وست تكساس" أكثر من 3 دولارات ليصل الى 86.80 للبرميل الواحد.
 
 


gnews

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