ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأميركية لليوم الثاني على التوالي

12:53 ص

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الوكيل الإخباري- واصلت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية صعودها، الخميس، محققة مكاسب لليوم الثاني على التوالي، وسط تفاؤل المستثمرين ببيانات الاقتصاد والأسواق العالمية. اضافة اعلان





وسجّل مؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعًا قدره 229 نقطة، ليغلق عند مستوى 44,484 نقطة، فيما صعد مؤشر "ناسداك" المركب، الذي يركز على شركات التكنولوجيا، بمقدار 153 نقطة، ليبلغ 20,884 نقطة.



كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا، بواقع 33 نقطة ليصل إلى 6,297 نقطة.



وفي أسواق الطاقة، ارتفع سعر خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بأكثر من دولار، ليصل إلى 67.60 دولارًا للبرميل.