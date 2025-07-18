ارتفاع جماعي لمؤشرات الأسهم الأميركية لليوم الثاني على التوالي

وسجّل مؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعًا قدره 229 نقطة، ليغلق عند مستوى 44,484 نقطة، فيما صعد مؤشر "ناسداك" المركب، الذي يركز على شركات التكنولوجيا، بمقدار 153 نقطة، ليبلغ 20,884 نقطة.
كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقًا، بواقع 33 نقطة ليصل إلى 6,297 نقطة.
وفي أسواق الطاقة، ارتفع سعر خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي بأكثر من دولار، ليصل إلى 67.60 دولارًا للبرميل.
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