ارتفاع جنوني لعملة "ترامب المشفرة"

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات أن العملة المشفرة الجديدة التي تحمل اسم ترامب ارتفعت بشكل مذهل بين عشية وضحاها، إذ ارتفعت بنسبة 19000% عن سعر افتتاحها، كذلك قفزت العملة المشفرة التي أطلقتها ميلانيا.



وجرى تتداول عملة ترامب المشفرة ($TRUMP) فوق مستوى 58 دولارا، وبذلك بلغت القيمة السوقية للعملة المشفرة 2.66 مليار دولار، وفي وقت سابق أمس الأحد، بلغت قيمة العملة المشفرة أعلى مستوى لها، حيث تم تداولها في نطاق 75 دولارا.

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وبدأت العملة المشفرة المعروفة باسم عملة ميم، وهي رمز رقمي ليس له قيمة حقيقية في العالم الحقيقي، التداول بسعر افتتاحي بلغ 0.1824 دولار في وقت مبكر من يوم السبت الماضي.



وفي تداولات اليوم الاثنين تجاوزت قيمة العملة المشفرة مستوى 58 دولارا، ويأتي ذلك في ظل طلب جنوني على عملة ترامب، وجعل ذلك العملة ضمن أكبر 12 عملة مشفرة في العالم في أقل من يومين.



كذلك أطلقت السيدة الأولى ميلانيا ترامب يوم أمس عملة مشفرة ($MELANIA)، ويأتي ذلك عشية تنصيب زوجها رئيسا للولايات المتحدة وبعد يوم واحد من إطلاق"ترامب عملته المشفرة $Trump.



ووفقا لموقع "كوين ديسك" يتم تداول عملة ميلانيا المشفرة في صباح اليوم الاثنين عند مستوى 0.07225371 دولار.



وعملات الميم Memcoin هي نوع من العملات المشفرة التي غالبا ما تكون مستوحاة من ميمات الإنترنت أو النكات الشعبية، وتتميز بكونها تحظى بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وتتسم هذه العملات بتقلباتها العالية، وتفتقر إلى أساس اقتصادي صلب.