الإثنين 2026-01-05 09:31 م

ارتفاع حاد بالأسهم الآسيوية

الإثنين، 05-01-2026 07:58 م
الوكيل الإخباري- سجلت مؤشرات أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات حادة اليوم الإثنين ، مع أول ايام التداول في العام الجديد مدفوعة باستمرار الصعود القوي لأسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات.اضافة اعلان


وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، قفز مؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 2.7 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا توبكس بنسبة 2.1 بالمائة مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 3486 نقطة، وقفزت أسهم شركتي "أدفانتست" و "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق بأكثر من 6 بالمئة.

وفي كوريا الجنوبية صعد مؤشر كوسبي بنحو 3 بالمئة ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4434.27 نقطة، بدعم من مكاسب قوية لأسهم سامسونج إلكترونيكس و "إس كيه هاينكس" التي ارتفعت بين 3- 6 بالمئة.
 
 


