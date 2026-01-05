ارتفاع حاد بالأسهم الآسيوية

وبحسب وكالة بلومبيرغ للأخبار الاقتصادية، قفز مؤشر نيكي 225 في اليابان بنسبة 2.7 بالمئة ليصل إلى أعلى مستوى في شهرين، بينما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا توبكس بنسبة 2.1 بالمائة مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا عند 3486 نقطة، وقفزت أسهم شركتي "أدفانتست" و "طوكيو إلكترون" لصناعة الرقائق بأكثر من 6 بالمئة.
وفي كوريا الجنوبية صعد مؤشر كوسبي بنحو 3 بالمئة ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4434.27 نقطة، بدعم من مكاسب قوية لأسهم سامسونج إلكترونيكس و "إس كيه هاينكس" التي ارتفعت بين 3- 6 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
"شيفرون" تستأنف نقل النفط الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بعد اعتقال مادورو
-
خسارة ثقيلة للبورصة المصرية في ثاني جلسات 2026
-
روسيا تتصدر موردي القمح لمصر بواقع 7 ملايين طن
-
البورصات الأوروبية تفتتح العام الجديد على ارتفاع
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
-
المركزي السوري يوضح آليات التسعير والدفع بالليرة الجديدة
-
تراجع معظم أسواق الخليج مع انخفاض أسعار النفط
-
كيف تحصل على تمويل شركات ناشئة في السعودية