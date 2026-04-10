ارتفاع حذر للأسهم الأوروبية مع ترقب محادثات إيران والولايات المتحدة

01:20 م

الوكيل الإخباري- سجلت الأسواق الأوروبية ارتفاعا طفيفا عند افتتاح تداولات اليوم الجمعة، وسط حالة من الحذر والترقب بين المستثمرين، بحسب ما أوردته صحيفة الغارديان البريطانية.





وارتفع مؤشر FTSE 100 البريطاني بنسبة 0.1%، فيما بقي مؤشر CAC 40 الفرنسي شبه مستقر، وسجل مؤشر DAX الألماني ارتفاعا طفيفا مماثلا بنسبة 0.1%.



كما صعد مؤشر Stoxx Europe 600، الذي يتتبع كبرى الشركات في القارة، بنسبة 0.2%، في إشارة إلى تحسن محدود في شهية المخاطرة.



ويرى محللون، أن هذا الأداء الحذر يعكس انتظار المستثمرين لنتائج المحادثات المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي قد تسهم في تهدئة التوترات الجيوسياسية.







