ارتفاع داو جونز وانخفاض نازداك الأميركي

وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة أكثر من 150 نقطة ليصل إلى 19115 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 5970 نقطة.
إلى ذلك، انخفض سعر النفط الخام (وست تكساس) ليصل إلى 69.11 دولار للبرميل الواحد.
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