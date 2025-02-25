ارتفاع داو جونز وانخفاض نازداك الأميركي

الوكيل الإخباري- ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي، اليوم الثلاثاء، أكثر من 200 نقطة، ليصل قبيل إغلاق التداولات إلى 43720 نقطة.

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وانخفض مؤشر نازداك الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة أكثر من 150 نقطة ليصل إلى 19115 نقطة، فيما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز (S&P 500) نحو 15 نقطة ليصل إلى 5970 نقطة.